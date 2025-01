Missglücktes Überholmanöver im Erzgebirge: Audi-Fahrer im Krankenhaus

Annaberg-Buchholz - Schwerer Unfall am heutigen Freitagmittag im Erzgebirge .

Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden. © Bernd März

Ersten Informationen zufolge war ein Audi-Fahrer gegen 11.45 Uhr auf der B94 zwischen Annaberg-Buchholz und Schönfeld unterwegs.

Dort wollte der Audi-Fahrer über eine eisglatte Überholspur an gleich mehreren Autos vorbeifahren. Dabei rutschte er jedoch in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und krachte gegen einen entgegenkommenden Transporter.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befreiten die Rettungskräfte den Audi-Fahrer bereits aus seinem Auto. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.