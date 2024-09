11.09.2024 11:19 1.433 Nach Crash: Mini landet im Vorgarten

In Kändler gab es am Mittwochmorgen einen Unfall. Eine Mini-Fahrerin crashte in einen Vorgarten.

Von Amelie Fromm

Kändler - In Kändler (Landkreis Zwickau) wurde einer Mini-Fahrerin (44) die Vorfahrt genommen. In Folge des Crashs landete sie mit ihrem Auto in einem Vorgarten. Der Mini kam in einem Vorgarten zum Stehen. © Andreas Kretschel Am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr wollte eine Autofahrerin (49) von einem Parkplatz auf die Hauptstraße in Kändler fahren. Dabei nahm sie einer 44-jährigen Minifahrerin die Vorfahrt, teilte die Polizei mit. Die zwei Autos stießen zusammen. Der Mini wurde auf der Beifahrerseite getroffen. Infolge des Aufpralls wurde der Wagen von der Straße geschleudert, durchbrach einen Zaun und landete im Vorgarten eines Hauses. Die Mini-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

