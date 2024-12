Nach schwerem Unfall in Freiberg: Audi-Fahrer ist vorerst seinen Lappen los

Freiberg - Heftiger Unfall in Freiberg am Montagabend!

Auf einer Kreuzung in Freiberg kollidierten zwei Autos frontal miteinander. © Marcel Schlenkrich

Gegen 19 Uhr knallten an der Kreuzung Meißner Ring Ecke Halsbrücker Straße zwei Autos zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein Audi-Fahrer den Meißner Ring in Richtung B101 und wollte nach links in Richtung Am Mühlgraben abbiegen. Dabei krachte er gegen einen entgegenkommenden Seat.

Die 24-jährige Seat-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 60.000 Euro.