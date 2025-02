Heftiger Frontalcrash am Schladitzer See: Vier Verletzte, darunter zwei Kinder

Rackwitz - Schwerer Unfall in Nordsachsen: Am Mittwochnachmittag sind in der Nähe des Schladitzer Sees zwei Autos frontal zusammengekracht. Vier Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder.

Vier Menschen wurden in diesen zwei völlig zerstörten Autos verletzt. © Facebook/Feuerwehr Rackwitz

Das Unglück geschah gegen 13.25 Uhr in der Kölner Straße, die Rackwitz mit dem Schkeuditzer Ortsteil Radefeld verbindet, so Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Donnerstag.

Demnach war die Fahrerin (40) eines Skoda in Richtung Radefeld unterwegs, "als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn in das Bankett abkam".

Beim Versuch gegenzulenken, sei sie auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Mercedes eines 43-Jährigen zusammengestoßen.

Sowohl der Mann als auch die Unfallverursacherin sowie zwei im Skoda sitzende zwölfjährige Mädchen erlitten Verletzungen - alle mussten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Skoda und Mercedes wurden abgeschleppt, es entstand ein Schaden von rund 27.000 Euro.