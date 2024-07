Schwerer Frontalcrash auf Bundesstraße nahe Leipzig

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. © Leipzig FireFighter

Am Ortsausgang der nordsächsischen Gemeinde Jesewitz in Richtung des Ortsteils Bötzen hat es am Samstagvormittag zwischen einem BWM und einem VW gekracht.

Ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums in Leipzig berichtete TAG24 auf Anfrage, dass der Crash den Beamten um 11.17 Uhr gemeldet worden sei.

Was genau passiert ist, ist noch unklar. Augenscheinlich sind die Autos frontal zusammengestoßen. Die Einsatzkräfte seien noch vor Ort, hieß es weiter.

Nach unbestätigten Informationen vom Unfallort sollen zwei Personen verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden sein.