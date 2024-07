Schwerer Frontalcrash auf Bundesstraße nahe Leipzig: Drei Verletzte!

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. © Leipzig FireFighter

Am Ortsausgang der nordsächsischen Gemeinde Jesewitz in Richtung des Ortsteils Bötzen hat es am Samstagvormittag zwischen einem BWM und einem VW gekracht.

Ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums in Leipzig berichtete TAG24 auf Anfrage, dass der Crash den Beamten um 11.17 Uhr gemeldet worden sei.

Demnach war der 58-jährige BMW-Fahrer auf der Kreuzung zur Alten Dorfstraße aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden VW zusammengestoßen.

Sowohl der BMW-Fahrer als auch der 26-jährige VW-Fahrer sowie seine 28-jährige Beifahrerin wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.