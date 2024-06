Schwerer Unfall, vier Verletzte: BMW kommt von Straße ab und landet in Bach

Niedergurig - Für vier Jugendliche und junge Erwachsene endete die Fahrt im Krankenhaus: Am gestrigen Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, landete ein BMW auf der B156 bei Niedergurig (Landkreis Bautzen ) in einem Bach.

Die Feuerwehr Bautzen wurde samt Einsatzkräften weiterer Gemeinden am gestrigen Samstagabend zur B156 gerufen. © LausitzNews.de/Tim Kiehle

Laut Polizei fuhr ein 20-Jähriger aus Bautzen in Richtung Niedergurig. Aus noch unklarer Ursache geriet sein Auto samt drei Personen an Bord in einer Linkskurve nach rechts von der Straße.

Der BMW kam erst im Grün der Böschung und auf der Seite liegend zum Stehen. Dabei verletzte sich der Fahrer sowie ein weiterer Insasse (19) leicht.

Zwei weitere Insassen, im Alter von 16 und 19 Jahren, erlitten schwere Verletzungen. Einsatzkräfte versorgten die Opfer, auch ein Rettungshubschrauber wurde hinzugerufen.

Nach Behördenangaben entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.