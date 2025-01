23.01.2025 08:09 502 Skoda macht sich selbstständig: 10.000 Euro Schaden

In Plauen machte sich am Mittwoch ein Skoda selbstständig. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Von Claudia Ziems

Plauen - In Plauen (Vogtland) entstand bei einem Unfall am Mittwoch hoher Sachschaden. Bei einem Unfall in Plauen entstand hoher Sachschaden. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn Gegen 18.10 Uhr stellte ein 33-Jähriger im Ortsteil Jößnitz seinen Skoda auf der Steinsdorfer Straße ab. "Da er sein Fahrzeug nicht ausreichend gesichert hatte, rollte es bergab in Richtung Bahnhofstraße", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die unkontrollierte Fahrt wurde dann durch einen Telekommunikationskasten und eine Straßenlaterne gestoppt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden belief sich allerdings auf circa 10.000 Euro.

