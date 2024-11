Sperrung auf Bundesstraße nach Unfall

Niederwiesa - Nach einem Unfall musste am Donnerstagmorgen die B173/Chemnitzer Straße bei Niederwiesa gesperrt werden.

Die B173/Chemnitzer Straße musste nach dem Unfall zwischen Niederwiesa und Chemnitz gesperrt werden. © Erik Frank Hoffmann

Ein Renault krachte zwischen dem Abzweig nach Niederwiesa und Flöha aus noch unklarer Ursache gegen die Leitplanke, überquerte beide Fahrspuren und kam dann zum Stehen.

Es verteilten sich Fahrzeugteile und Schmutz auf der Fahrbahn.

Sowohl am Fahrzeug als auch an den Schutzplanken entstand Sachschaden in noch unklarer Höhe.

Über Verletzte ist noch nichts bekannt.