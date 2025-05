Überholmanöver endet im Chaos: Zwei Fahrzeuge überschlagen sich, mehrere Menschen verletzt

Hoyerswerda - Am Samstagnachmittag endete ein Überholmanöver auf der Staatsstraße 234 im Landkreis Bautzen in einem dramatischen Verkehrsunfall .

Der Skoda und der Toyota überschlugen sich bei dem Unfall. © xcitepress/Niklas Benna

Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.15 Uhr in der Nähe des Brandenburger Tors in Elsterheide/Geierswalde.

Vier Fahrzeuge fuhren zunächst hintereinander in Richtung Geierswalde.

Nach ersten Erkenntnissen setzte der Fahrer (57) eines Toyota am Ende der Kolonne zum Überholen an. Gleichzeitig zog der Fahrer (70) eines Skoda, der an zweiter Stelle fuhr, plötzlich nach links - offenbar ohne das von hinten herannahende Fahrzeug zu bemerken.

Dabei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem sich beide Autos überschlugen und in einen weiteren Wagen der Kolonne, einen Ford, krachten.