Subaru gerät in Gegenverkehr: Zwei Verletzte nach Unfall

Bannewitz - Am gestrigen Samstag wurden zwei Männer bei einem Unfall nahe Possendorf leicht verletzt.

Dieser Crash hatte es in sich. Zum Glück trugen die Beteiligten keine schweren Verletzungen davon. © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, war ein 22 Jahre alter Subaru-Fahrer gegen 12.30 Uhr vom Örtchen Rundteil kommend in Richtung Karsdorf unterwegs.

Kurz hinter dem Ortsausgang Rundteil verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen. Der Subaru geriet ins Schleudern, stieß in eine Leitplanke und krachte am Ende in einen Renault im Gegenverkehr.

Der 55 Jahre alte Fahrer des französischen Autos sowie der Unfallverursacher wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.