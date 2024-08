Teenager auf Moped stößt gegen Lkw und wird schwer verletzt

Die 16-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, wich der 36-jährige Fahrer des Lkws am späten Mittwochnachmittag in Seelingstädt in die Mitte der Fahrbahn aus, um an einem parkenden Auto vorbeizufahren.



Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Mopedfahrerin, die ersten Erkenntnissen zufolge ebenfalls sehr weit mittig fuhr.