Tödlicher Unfall an Neujahr: Junger Simson-Fahrer kracht gegen Baum und stirbt

Oschatz - Schlimmer Unfall in Nordsachsen: In der Silvesternacht ist ein Jugendlicher mit seinem Moped verunglückt und ums Leben gekommen.

"Dabei erlitt der Jugendliche schwerste Verletzungen, an denen er im Krankenhaus verstarb", so Sader.

Demnach war der 17-Jährige auf seiner Simson in Richtung Oschatz unterwegs, als er in einer Kurve plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht sei.

Kurz nach Mitternacht, gegen 0.15 Uhr, kam es in der Straße Am Zschöllauer Berg (S51) in Oschatz zu dem tödlichen Unglück , wie Polizeisprecherin Josephin Sader erklärte.

Es ist schon das zweite Unglück, das die Stadt Oschatz in der Silvesternacht erschütterte: Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr hatte ein 45-jähriger Mann eine Großfeuerwerksbombe gezündet - als diese explodierte, erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er diesen in einer Klinik erlag.