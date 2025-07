48-Jähriger schwer verletzt: Transporter will Radler überholen, dann folgt das Unglück

Lissa - Bei einem Unfall auf der S2 zwischen Lissa und Delitzsch im Landkreis Nordsachsen ist am Montag ein Radfahrer (48) schwer verletzt worden.

Alles in Kürze

Der Radler musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei entstand bei dem Crash ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. (Symbolfoto) © toa55/123RF

Wie Polizeisprecher Tom Richter am Dienstag mitteilte, war der 48-Jährige am Montagmorgen auf dem Weg in Richtung Delitzsch, als hinter ihm ein Mercedes Sprinter aufschloss.

Der 21-jährige Fahrer des Transporters wollte überholen. Just in diesem Moment querte jedoch ein Tier die Fahrbahn.

Der Radler versuchte auszuweichen, geriet dabei jedoch nach links und kollidierte mit dem sich dort befindenden Sprinter.

Der 48-Jährige wurde dabei schwer verletzt, musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Transporter und dem Fahrrad entstand Sachschaden von insgesamt mehr als 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.