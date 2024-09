Trabi-Fahrer rauscht in Gegenverkehr: Fünf Schwerverletzte!

Der Trabi und der Ford fingen Feuer und brannten komplett ab. © Marko Förster

Gegen 16.20 Uhr fuhr der Trabant-Fahrer (23) in Richtung Pirna, als er im Pirnaer Stadtteil Krietzschwitz aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr rauschte, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Montagabend.

Dort kam es zum Frontal-Zusammenstoß mit der Fahrerin (60) eines Ford Ranger. Beide Fahrzeuge gingen infolge des Unfalls sofort in Flammen auf.

Sowohl der modernere Pick-Up als auch der ostdeutsche Kult-Wagen brannten anschließend bis auf die Karosse nieder.

Der Trabi-Fahrer und seine Beifahrerin (50) erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die Ford-Fahrerin wurde schwer verletzt. Im Zuge der Löscharbeiten zogen sich zudem zwei Rettungskräfte eine schwere Rauchgasvergiftung zu.