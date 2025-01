Überholmanöver beim Abbiegen: Verletzte nach Unfall auf Landstraße!

Schmölln-Putzkau - Bei einem gescheiterten Überholmanöver hat es am heutigen Donnerstagmittag im Landkreis Bautzen zwei Verletzte gegeben!

Einsatzkräfte an der Unfallstelle: Der schwarze Vito von Mercedes-Benz ist gestreift worden. © RocciPix

Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bekannt gab, eilten Einsatzkräfte gegen 13 Uhr zur Unfallstelle auf der Ottendorfer Straße in die Gemeinde Schmölln-Putzkau.

Was war passiert? Ein schwarzer Mercedes-Benz Vito fuhr in Richtung Oberottendorf. Hinter ihm: ein grauer Škoda Octavia, dessen Fahrer (66) es offenbar eilig hatte.

Als der Mann (59) am Steuer des Transporters in Höhe einer Kiesgrube nach links abbiegen wollte, setzte der Škoda bereits zum Überholen an und knallte seitlich mit dem Mercedes zusammen.

Der Transporter-Fahrer sowie eine Beifahrerin im Škoda (64) erlitten leichte Verletzungen.