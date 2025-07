Badeseen in Sachsen mit Sandstrand: Die schönsten Strände Sachsens

Urlaubsfeeling in Sachsen ► Die besten Badeseen mit Sandstrand: Karte und Tipps inklusive. | Jetzt Traumstrand finden!

Von Clara Danneberg

Wer am Strand liegen und sich sonnen oder baden möchte, muss nicht in den Urlaub fliegen, sondern kann das auch an Sachsens Badeseen machen. Welche Seen in Sachsen einen schönen Sandstrand haben, erfährst Du in diesem Artikel. Mehr Tipps für den Badetag in Sachsen gibt's unter Badeseen in Sachsen.

In Sachsen gibt es einige schöne Badeseen, die einen Sandstrand besitzen. © 123RF/Tavia B Ein Tag am Strand klingt nach Urlaub und Erholung pur. Wer weder Zeit und Geld noch Lust auf große Fernreisen hat, kann den Strandtag auch einfach in Sachsen verbringen. Im gesamten Bundesland finden sich viele schöne Badeseen, die zum Teil ein sandiges Ufer aufweisen. Zudem sind die Seen als attraktive Naherholungsgebiete erschlossen, sodass sich dort auch offizielle Badestellen, Gastronomie und Freizeitangebote finden. Informiere Dich hier, welche Seen in Sachsen das Versprechen von Sommer, Sonne, Sand und "Meer" erfüllen können. Badeseen Sachsen Knappensee muss saniert werden: So lange sollen die Arbeiten noch dauern Badeseen Sachsen Badeseen in Dresden: Tipps für Familien, Hundehalter und Sportler Die schönsten Badeseen mit Strand in Sachsen präsentiert Dir TAG24.

Die 8 besten Badeseen mit Sandstrand in Sachsen

In Sachsen gibt es viele große und kleine Seen, die einen Sandstrand haben. Bei den folgenden Seen handelt es sich um eine kleine Auswahl an beliebten Seen mit Strand und einem vielseitigen Freizeitangebot, die jedoch keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit hat.

Kulkwitzer See – Feiner Sandstrand nahe Leipzig

Am westlichen Rand von Leipzig, im Leipziger Neuseenland, liegt der Kulkwitzer See. Der sogenannte "Kulki" entstand aus einem Restloch eines Braunkohletagebaus und ist ein beliebter Bade- und Erholungsort sowie eines der bedeutendsten Tauchgewässer Europas. Die schönen Sandstrände des Kulkwitzer Sees laden zum Baden, Entspannen und Genießen ein. Wer es aktiver mag, kann tauchen, angeln, segeln, paddeln, wandern, Radfahren und Wasserski fahren. Am Westufer des Kulkwitzer Sees gibt es seit Juni 2015 auch einen barrierefreien Badesteg. Weitere Informationen zum See findest Du unter Kulkwitzer See.

Cospudener See - Südsee-Flair im Leipziger Neuseenland

Gleich zwei Sandstrände laden am Cospudener See zum Baden ein. Wer sich richtig wie im Urlaub am Meer fühlen möchte, sollte den kilometerlangen Sandstrand am Nordufer des Sees besuchen. Beim See mit dem liebevollen Spitznamen "Cossi" handelt es sich um ein Restloch eines Braunkohletagebaus. Wer keine Lust auf Baden hat, kann segeln, paddeln, surfen, tauchen, wandern, Golf spielen und vieles mehr. Weitere Informationen zum See findest Du unter Cospudener See.

Am Nordstrand des Cospudener Sees kommen Urlaubsgefühle auf. © Jan Woitas/dpa

Markkleeberger See - Baden und Freizeitangebote kombiniert

Das Eingangstor in das Leipziger Neuseenland, die Seenlandschaft südlich der Stadt Leipzig, bildet der Markkleeberger See. Badegäste, die im glasklaren Wasser schwimmen möchten, können das an den Strandabschnitten Markkleeberg Ost, Wachau und Auenhain tun. Am Markkleeberger See kann man sich die Zeit aber auch beim Radfahren, Joggen, Paddeln, Segeln, Beachvolleyball, Wildwasser-Rafting, Wellensurfen im Kanupark, Klettern im Kletterpark und Golfen auf der Adventure-Golf-Anlage vertreiben.

Störmthaler See - Naturbadestellen und schwimmende Kirche

Baden, Surfen, Paddeln, Minigolf spielen, Bogenschießen und vieles mehr kann man bei einem Ausflug zum Störmthaler See. Dieser liegt südöstlich von Leipzig inmitten des Leipziger Neuseenlandes. Bei den fünf Badestellen des Störmthaler Sees handelt es sich um teils sehr idyllische Naturbadestellen. Wer im See baden möchte, sollte immer ein offenes Auge haben und nicht zu weit hinausschwimmen, weil viele kleine und größere Boote auf dem Wasser unterwegs sind. Der Einstieg am LAGOVIDA-Strand ist barrierefrei. Eine Besonderheit des Sees ist die darauf schwimmende Kirche "Vineta". Weitere Informationen zum See findest Du unter Störmthaler See.

Auf dem Störmthaler See schwimmt die Kirche "Vineta". © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Hainer See - Klein, gemütlich und mit Sandbucht

Ebenfalls im Leipziger Neuseenland zu finden ist der Hainer See. Die Bergbaufolgelandschaft hat sich als Naherholungsgebiet etabliert. Es gibt mehrere Strände, von denen aus man ins erfrischende Seewasser gelangt. Der Hainer See bietet außerdem die Möglichkeit, zu angeln oder Boote auszuleihen. Weitere Informationen zum See findest Du unter Hainer See.

Bärwalder See - Weitläufig, ruhig und familienfreundlich

Der Bärwalder See ist Sachsens größter Binnensee, der drittgrößte See des Lausitzer Seenlands und ein echtes Badeparadies. Die Badegäste können sich ein schönes Plätzchen an einem der drei Sandstrände mit einer Gesamtlänge von vier Kilometern suchen, um nach Herzenslust in der Sonne zu baden oder zu schwimmen. Der Sand ist vielerorts so fein, dass man das Gefühl bekommt, man befinde sich an der Ostsee. Am Boxberger Strand gibt es sogar einen eigenen Strandkorbverleih. Der Bärwalder See ist nicht nur ein Badesee, sondern auch ideal zum Kitesurfen, Segeln sowie zum Ruderboot-, Tretboot- und Kanufahren. Weitere Informationen zum See findest Du unter Bärwalder See.

Einen schönen Strandtag kann man am Bärwalder See verbringen. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Berzdorfer See - Urlaubsflair mit Blick auf die Landeskrone

Einen kleinen Urlaub erleben kann man am Berzdorfer See bei Görlitz. Der Badesee im Osten Sachsens entstand aus einem Restloch eines ehemaligen Braunkohletagebaus. Der Berzdorfer See eignet sich auch zum Schnorcheln, Surfen und Segeln sowie zum Wandern, Radfahren und Reiten. Es gibt eine Minigolfanlage, einen Hochseilgarten und den Ferienpark Blaue Lagune. Die gute Wasserqualität und der Blick auf die 420 Meter hohe Landeskrone machen das Baden im Berzdorfer See zu einem besonders schönen Erlebnis. Weitere Informationen zum See findest Du unter Berzdorfer See.

Stausee Oberrabenstein - Familienfreundlicher Badespaß mitten im Grünen

Ein großer Badespaß für die ganze Familie ist ein Tag am Stausee Rabenstein. Die Talsperre im Nordwesten von Chemnitz ist bei Kindern und Naturliebhabern zum Baden besonders beliebt. Am 400 Meter langen Sandstrand finden zahlreiche Badegäste einen Platz zum Sonnenbaden. Für Kinder ideal sind die Spielplätze, die 94-Meter-Rutsche und die Planschbecken. Am See gibt es noch viele weitere Angebote zur Freizeitgestaltung an Land und im Wasser. Am 400 Meter langen Sandstrand finden zahlreiche Badegäste einen Platz zum Sonnenbaden. Für Kinder ideal sind die Spielplätze, die 94-Meter-Rutsche und die Planschbecken. Am See gibt es noch viele weitere Angebote zur Freizeitgestaltung an Land und im Wasser. Der Stausee Rabenstein und das Golfbad GesundheitSPArk bilden zusammen das Naherholungsgebiet Rabenstein.

Am Stausee Oberrabenstein wird der Strandtag zum Spaß für die ganze Familie. © Uwe Meinhold

Für Hundebesitzer: Gibt es Hundestrände mit Sand?

Wer den Tag am Strand zusammen mit dem Hund erleben möchte, kann das an vielen der Badeseen Sachsens tun. Hundestrände in Sachsen: Kulkwitzer See - Hundestrand am Mühlengrund 13, 04207 Leipzig

Cospudener See - Hundestrand im Nordwesten in der Nähe der Beach Lounge

Markkleeberger See - Hundestrand ist der Auenhainer Strand

Störmthaler See - Hundestrand an der östlichen Spitze des Sees

Bärwalder See - Hundestrand im westlichen Teil des Boxberger und des Uhyster Uferbereichs sowie in Klitten

Berzdorfer See - Hundestrand an der Blauen Lagune und unweit der Strandpromenade 72 in 02827 Görlitz

Hainer See - Hundestrand beim Campingplatz am nördlichen Ufer Man sollte sich vorab zu den genauen Regelungen und der Leinenpflicht an den jeweiligen Badeseen informieren.