Unfall bei Heidenau: Junge Moped-Fahrerin schwer verletzt!

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Müglitztalstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. © Daniel Förster

Eine 17-Jährige war am Mittwochnachmittag gegen 13.15 Uhr auf der Dohnaer Müglitztalstraße nach Heidenau unterwegs.

Dort übersah die junge Frau, dass eine 39-jährige Citroën-Fahrerin vor ihr verkehrsbedingt ihren Dienstwagen abbremsen musste: "Kinder überquerten die Straße ordnungsgemäß", berichtet ein Polizeisprecher.

Das Moped krachte in die Rückseite des Autos, die junge Frau fiel zu Boden: "Durch den Sturz wurde sie am Rücken schwer verletzt", so der Sprecher.