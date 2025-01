14.01.2025 17:01 2.044 Unfall im Erzgebirge: Ford erfasst Fußgängerin, Hubschrauber fliegt sie in Klinik

Eine Fußgängerin wurde am Dienstag in Eibenstock (Erzgebirge) von einem Ford erfasst und verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Eibenstock - Unfall am Dienstagnachmittag im Erzgebirge: Eine Frau wurde in Eibenstock von einem Auto angefahren. Dieser Ford erfasste am heutigen Dienstag eine Fußgängerin in Eibenstock (Erzgebirge). © Niko Mutschmann Laut Polizei geschah der Unfall gegen 14.30 Uhr auf der Schneeberger Straße. Die Fußgängerin wollte die Straße überqueren und wurde dabei von einem Ford erfasst.



"Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. © Niko Mutschmann Wie es zum Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Aufgrund des Unfalls musste die Schneeberger Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Titelfoto: Niko Mutschmann