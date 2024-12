Unfall im Erzgebirge: Mercedes kommt von Straße ab und landet im Wald

Elterlein - Schwerer Unfall im Erzgebirge am Samstagabend! Ein Mercedes kam bei Elterlein von einer Landstraße ab und landete im angrenzenden Wald.

Dieser Mercedes kam am Samstagabend von der S222 bei Elterlein ab und landete in einem Wald. © André März

Der Unfall geschah gegen 18.25 Uhr auf der S222 zwischen Grünhain und Elterlein. Der Mercedes-Fahrer war auf der engen und kurvenreichen Straße in Richtung Grünhain unterwegs.



In einer steilen Kurve geschah es: Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und krachte in den angrenzenden Wald.

Schnell wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Der Fahrer kam laut ersten Informationen verletzt in ein Krankenhaus.