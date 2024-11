20.11.2024 09:03 2.859 18-jährige Mopedfahrerin stürzt: Simson geht in Flammen auf

In Zwickau ist am Dienstag eine 18-Jährige mit ihrer Simson gestürzt. Das Moped ging danach in Flammen auf.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Ein Moped ging nach einem Unfall in Zwickau am Dienstag in Flammen auf. Eine 18-Jährige stürzte am Dienstag in Zwickau mit ihrer Simson. (Symbolbild) © dpa/Jens Büttner Eine 18-Jährige war laut Polizei gegen 15 Uhr mit ihrer Simson auf der Humboldstraße unterwegs. Dabei kam die junge Frau von der Straße ab und rammte den Bordstein. Die Fahrerin stürzte und das Moped ging ohne Fremdeinwirkung in Flammen auf. Die 18-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

