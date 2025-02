13.02.2025 09:02 1.609 Unfall vor McDonald's-Einfahrt im Erzgebirge: Zwei Personen verletzt

In Aue kam es am gestrigen Mittwochabend in Höhe des McDonald's zu einem Unfall mit zwei Verletzten.

Von Sarah Fuchs

Aue - In Aue (Erzgebirge) kam es am gestrigen Mittwochabend in Höhe des McDonald's zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Drei Autos waren in den Unfall involviert. © Niko Mutschmann Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr auf die S255 gerufen. Doch was war geschehen? Offenbar bildete sich an der McDonald's-Einfahrt ein Rückstau bis auf die Staatsstraße zurück. Aktuellen Ermittlungen zufolge wollte ein Mercedes-Fahrer an der Autoschlange vorbeifahren, streifte dabei jedoch einen Toyota und krachte mit einem Opel zusammen. Sachsen Sachsens Milliarden-Loch: Minister spricht vom "Haushalt der Vernunft" Der Opel-Fahrer und die Beifahrerin des Mercedes-Fahrers seien leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam dennoch zeitweise zu stockendem Verkehr in beide Richtungen. Zum genauen Sachschaden liegen zum Donnerstagmorgen noch keine Angaben vor.





Titelfoto: Niko Mutschmann