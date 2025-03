31.03.2025 22:31 Vollsperrung nach Unfall auf Bundesstraße

In Großschirma kam es am Montagabend an der Kreuzung B101/Gewerbegebiet Am Steinberg zu einem Unfall. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Großschirma - Nach einem Unfall am Montagabend in Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) musste die B101 voll gesperrt werden. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall voll gesperrt werden. © Marcel Schlenkrich Gegen 20.30 Uhr kam es an der Kreuzung B101/Gewerbegebiet Am Steinberg zu einem Crash. Ein Mercedes-Fahrer und ein Skoda-Fahrer krachten dort aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Nach ersten Informationen von vor Ort wurden beide Fahrer verletzt. Sachsen Unfall Trümmerfeld vor Pirna: Ein Kleinkind und drei Frauen schwer verletzt Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Großschirma, Großvoigtsberg, Seifersdorf und Siebenlehn waren mit 25 Kameraden im Einsatz, sowie zwei Rettungswagen, Notarzt und Polizei. Auf der B101 krachten am Montagabend zwei Autos zusammen. © Marcel Schlenkrich Die B101/Leipziger Straße musste für etwa zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfall laufen.

