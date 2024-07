Vorfahrt missachtet: Vier Verletzte nach Crash an Kreuzung

Großschweidnitz - Heftiger Unfall am Freitagmorgen in Großschweidnitz (Landkreis Görlitz)!

Der VW krachte mit voller Wucht in die Seite des Renaults. © LausitzNews.de/ Philipp Grohmann (2)

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, befuhr ein Transporter-Fahrer in seinem Renault Trafic gegen 9.10 Uhr die Neue Straße aus Niedercunnersdorf in Richtung Ebersbach.

An der Kreuzung zur S148 wollte er diese überqueren und übersah dabei offenbar einen vorfahrtsberechtigten VW up!, welcher aus Löbau in Richtung Kottmarsdorf fuhr.

Beide Fahrzeuge konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der VW krachte mit voller Wucht in die rechte Seite des Renaults.

Im Einsatz waren neben Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei auch ein Rettungshubschrauber.