Wintereinbruch bringt nicht nur Freude: Mehrere Unfälle im Erzgebirge

In Zwönitz wird der erste Schneemann gebaut. © NEWS5 / André März

Mitten in der Woche ein Tag schulfrei, da ist die Freude bei den Schülern schon groß. Doch was gibt es für die Kleinsten schöneres, als mitten im Neuschnee einen Schneemann zu bauen?

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits der Fichtelberg in einem weißen Kleid erstrahlte, freute sich am heutigen Mittwoch auch das weitere Erzgebirge über die Schneepracht.

So fiel in der vergangenen Nacht unter anderem in Zwönitz bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Nachdem sich am Vormittag die Sonne wieder durch die Wolken gekämpft hatte, kam es am frühen Nachmittag erneut zu einem kleinen Schneegestöber.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, besteht in Gebieten über 600 Metern teilweise auch Glättegefahr.