Zwei Verletzte nach Frontal-Crash wegen Aquaplaning

Waldenburg - Aquaplaning-Unfall: In Waldenburg ( Landkreis Zwickau ) krachten zwei Autos zusammen.

Am Dienstagvormittag stießen zwei Autos frontal zusammen. © Andreas Ketschel

Am Dienstagmorgen stießen am Geschwister-Scholl-Platz in Waldenburg zwei Autos frontal zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, kam einer der Fahrer wegen des regnerischen Wetters von der Straße ab und geriet in den Gegenverkehr.

Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.