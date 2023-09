Tierfotografin will Seeadler fotografieren: Als sie sieht, was dieser Wolf macht, ist sie sprachlos

Königswartha - Für gewöhnlich fressen Wölfe wild lebende Huftiere wie Rehe und Wildschweine, wenn es sich anbietet, auch mal Weide-Schafe. In Sachsen wurde jetzt erstmals ein Wolf beobachtet, der seine Speisekarte erweitert hat: Bei Königswartha (Landkreis Bautzen) stieg Isegrim in ein Gewässer, bediente sich an dicken Fischen - mehrere Tage lang!