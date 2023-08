Urlaub in Sachsen: Neue Attraktionen in den Regionen befeuern den Tourismus

Sachsen - Jetzt wird's aber höchste Zeit für Urlaub! Vier Wochen Sommerferien sind zwar schon vorbei, aber zwei liegen immerhin noch vor uns. Wie läuft eigentlich die Sommersaison in unseren sieben sächsischen Tourismusregionen?

Mit Bus und Bahn direkt in die Natur: Zur Basteibrücke an der Bastei bei Lohmen kommen auch wieder vermehrt internationale Besucher. © imago/Steffen Unger

In der Sächsischen Schweiz ist die Gästenachfrage stabil, liegt nur knapp unter dem Rekordjahr 2019. Zudem kommen wieder mehr internationale Gäste in die Region. Inzwischen reisen fast 20 Prozent der Übernachtungsgäste mit der Bahn an, nutzen dann vor Ort vermehrt den ÖPNV.

Seit Ferienbeginn ermöglicht die "Gästekarte mobil" zusätzlich zum regulären ÖPNV nun auch die freie Fahrt mit der beliebten Kirnitzschtalbahn.

Aktuell erlebbar: Die Aussichtsplattform an der Bastei ist nach sechsjähriger Schließzeit wiedereröffnet, besitzt einen rollstuhlgerechten Zugang.

In Pirna wird mit der Ausstellung "Sinnbilder in Stein" 10 Jahre Skulpturensommer gefeiert.

Mit Nationalparkwächtern geht es zum Waldentwicklungs-Lehrpfad "Weg zur Wildnis" (buchbar über Tel. 035022/50 242).