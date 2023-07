Veränderte Sicherheitslage? Sachsens Polizei stockt kräftig auf

Im vergangenen November legten 600 Polizeianwärter ihren Eid ab, 445 neue Azubis kamen neu hinzu. Aber das reicht nicht. © Christian Juppe Photography

Die Forderung von Sachsens Polizeipräsident Jörg Kubiessa (58) ist deutlich. Er will, dass die Zahl der Polizeibeamten und -beamtinnen im Freistaat so schnell wie möglich auf 15.000 anwächst. Derzeit stehen gerade einmal 11.634 Einsatzkräfte bei der Polizei im Freistaat unter Vertrag.

Dann sollen auch mehr Frauen bei der Polizei Dienst tun. Denn die Quote erhöhte sich in den vergangenen fünf Jahren von 24,6 auf 27,4 Prozent nur leicht.

In Mitteldeutschland ist der Frauenanteil in Sachsen-Anhalt mit knapp 30 Prozent am Höchsten. In Thüringen liegt er ähnlich niedrig (25 Prozent) wie in Sachsen.

Bei Großlagen unterstützen sich die Bundesländer gegenseitig. Dabei wird überprüft, inwiefern die Verwendung der Polizeikräfte im eigenen Bundesland dringender ist als die Unterstützung der Polizeikräfte des anderen Bundeslandes.

Auch Spezialfahrzeuge wie Wasserwerfer werden regelmäßig "ausgeliehen".