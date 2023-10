Sachsens Verbraucherschützer eröffnen neues Büro: Mehr Platz für Bullshit-Bingo

Görlitz - Mit den neu eröffneten Räumlichkeiten am Görlitzer Demianiplatz setzt die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) Standards. Das weckt auch das Interesse der Politik.

Viel Glas macht die Arbeit der Verbraucherschützer schon von außen transparent. Die strapazierfähigen Möbel lassen sich flexibel zur Seite rücken, so VZS-Sprecherin Christina Siebenhüner.

Die VZS unterhält 13 Beratungs- und fünf Nebenstellen sowie ein Klimabüro in Leipzig. In den Regionen Vogtland/Erzgebirge, in Mittel- und Ostsachsen touren zudem drei Beratungsbusse.