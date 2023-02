Sachsens Wirte wehren sich gegen Verschwendungs-Vorwurf!

Leipzig - Werfen Sachsens Gastronomen zu viele Lebensmittel weg? Diesen Schluss lässt eine Marktcheck-Studie der Verbraucherzentrale (VZS) zu. Sie kritisiert darin, dass die wenigsten Gasthäuser Hauptgerichte in kleinen Portionen anbieten und auf die Mitnahmemöglichkeit von Resten hinweisen würden. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA weist dies zurück.

Eine ordentliche Portion – auf Wunsch gibt es sie in den meisten Gaststätten auch kleiner. © Norbert Neumann

Rund 1,9 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich in der Gastronomie im Müll, heißt es in der Studie der Verbraucherzentrale. Als eine Ursache hierfür haben die Verbraucherschützer die geringe Auswahl an kleinen Portionen ausgemacht.

Nur jedes fünfte Restaurant im sächsischen Marktcheck hätte seinen Gästen Hauptgerichte sowohl als normal große als auch als kleine Portion angeboten, kritisiert VZS-Referentin Birgit Brendel (59).

Auch hätten gerade mal vier von 153 untersuchten Restaurants in ihrer Speisekarte auf die Möglichkeit der Mitnahme von Resten hingewiesen: "Die Gastronomie könnte einen deutlich größeren Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten."

Bei Sachsens DEHOGA-Chef Axel Klein (53) stellen sich da die Haare auf: "Bei der Müllreduzierung sind wir Gastronomen viel weiter als die privaten Haushalte – schon aus Kostengründen", sagt er.