Tötungsdelikt in Sachsen? Leiche in Wohnung gefunden, 26-Jähriger festgenommen

Döbeln - Aktuell laufen die Ermittlungen nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Döbeln ( Sachsen ). Dort wurde in einer Wohnung ein toter Mann (54) gefunden.

Nach einem Tötungsdelikt in Döbeln laufen die Ermittlungen, ein Mann (26) wurde noch in der Nacht festgenommen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 54-Jährige in der vergangenen Nacht gegen 2.20 Uhr nach einem Hinweis leblos in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Niedermarkt gefunden.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes (54) feststellen.

"Da die Auffindesituation des Leichnams sowie die Verletzungsmuster den Verdacht zuließen, dass der 54-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen war, führte die Kriminalpolizei im Umfeld des Tatortes umfangreiche Spurensicherungen durch", heißt es weiter.

Ein 26-Jähriger steht im dringenden Tatverdacht, den 54-Jährigen die tödlichen Verletzungen zugefügt zu haben. Der Deutsche wurde in der Nacht in Döbeln vorläufig festgenommen.