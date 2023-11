Verein will Hürden senken: So sollen Sachsen schneller Gehör finden

Dresden - Wer als Bürger ein Thema auf die Tagesordnung von Stadtrat oder Kreistag bekommen will, dem steht der sogenannte Einwohnerantrag als Mittel der direkten Demokratie zur Verfügung. Doch die Anforderungen dafür sind in Sachsen sehr hoch. Das will der Verein "Mehr Demokratie" ändern und hat dem Landtag jetzt einen Gesetzentwurf präsentiert.