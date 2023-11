Verheerender Hausbrand in Sachsen: Mensch stirbt in Flammen

Großschönau - Ein verheerender Hausbrand in Großschönau im Landkreis Görlitz erschüttert die Bewohner der Gemeinde in Sachsen . Wie die Polizei Görlitz auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam eine Person dabei ums Leben.

Die Flammen brachen am Sonntagmorgen in einem Haus an der Kirchstraße in Großschönau aus. © xcitepress

Ersten Informationen zufolge brachen die Flammen am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr in einem Wohnhaus an der Kirchstraße aus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten sofort mit einem Großaufgebot zum Ort des Unglücks aus. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an.

Um den Feuerwehrleuten den ungehinderten Zugang zum Haus zu gewährleisten, ist die Kirchstraße derzeit gesperrt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es während der Löscharbeiten - auch aufgrund der derzeitigen Witterungsbedingungen - zu Problemen mit der Wasserversorgung kommen kann.

Betreuer der Schnelleinsatzgruppe (SEG) sowie ein Team der Kristenintervention sind vor Ort.