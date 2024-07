A4 zwei Tage voll gesperrt: Hier wird gebaut!

In der anderen finden planmäßig Bauarbeiten statt, die voraussichtlich noch bis in den November andauern.

Außerhalb der Zeitfenster an den beiden Tagen können Autofahrer durch eine geöffnete Röhre fahren.

Jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr finden die Arbeiten des Energieversorgers an der Umspannstation statt.

Am Dienstag und Mittwoch wird im Tunnel Königshainer Berge gebaut, weshalb beide Röhren gesperrt werden, wie die Polizei in ihren Verkehrswarnmeldungen vorab informiert.

In diesem Jahr wird die Nordröhre (von Görlitz in Richtung Dresden) saniert. Im kommenden Jahr, voraussichtlich ab April, ist dann die Südröhre (Dresden in Richtung Görlitz) dran, wie der Landkreis Görlitz zu Beginn der Arbeiten mitteilte.

Der Verkehr teilt sich währenddessen jeweils die geöffnete Tunnelröhre.