30.08.2023 06:39 "Verschlusssachen" aus Sachsen: Bei Bergi-Plast haben sie den Dreh raus!

Kaum jemand kennt sie, doch ihre Produkte hatte wohl schon jeder in der Hand: Die Firma Bergi-Plast stellt in Berggießhübel Verschlüsse aller Art her!

Von Pia Lucchesi

Berggießhübel (Bad Gottleuba) - "Verschlusssachen" sind die Spezialität der Firma Bergi-Plast in Berggießhübel (bei Bad Gottleuba). Das Unternehmen produziert im Spritzguss-Verfahren massenhaft Kunststoff-Verschlüsse. "Fast jeder hatte schon mal ein Produkt unserer Firma in den Händen - ohne es zu wissen", erklärt Geschäftsführer Ronald Bernstein (36). Denise Pussehl (28) mit einer Auswahl von Verschlüssen, die Bergi-Plast fertigt. Kommenden Samstag (2. September) lädt der Betrieb von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür nach Berggießhübel ein. © Norbert Neumann Verschlüsse für Kanister mit AdBlue, Schraubverschlüsse für Sirupflaschen, Klappdeckel-Verschlüsse für Kosmetik, Tuben - das Unternehmen hat den Dreh raus, wenn es darum geht, Verpackungen dichtzumachen. Bernstein erklärt: "Wir haben insgesamt über 120 unterschiedliche Standardverschlüsse im Programm. Auf Wunsch fertigen wir Verschlüsse in allen Farben sowie individuelle Lösungen für unsere Kunden." Pro Jahr stellt Bergi-Plast zwischen 450 und 500 Millionen Verschlüsse her. Etwa 55 bis 60 Prozent davon gehen in den Export. Großkunden der Firma sitzen in Polen, Frankreich und der Schweiz (Kosmetikbranche, Chemie-Industrie). Sachsen Polizei schnappt Schleuser: 21 Menschen im engen Laderaum, darunter auch Kinder Ein zweites Standbein des Betriebes sind technische Teile. Sie werden in einem zweiten Werk in Dohma (bei Pirna) gefertigt. Der Produktionsstandort am Kirchberg 26 in Berggießhübel. © Norbert Neumann Andreas Rehn (39) ist stellvertretender Produktionsleiter. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Maschinen zu überwachen, die die Drehverschlüsse produzieren. © Norbert Neumann Die Kunststoff-Drehverschlüsse werden auf der Basis von Granulat im Spritzgussverfahren hergestellt. © Norbert Neumann Bergi-Plast seit mehr als einem Jahrhundert im Geschäft Dr. Ronald Bernstein (36) führt die Geschäfte bei Bergi-Plast. © Norbert Neumann "Dabei handelt es sich um viele verschiedene Kleinteile. Manche von ihnen wiegen weniger als ein Gramm. Andere sind bis 150 Gramm schwer", berichtet Ronald Bernstein. Diese Kunststoffteile bestellt vor allem die Automobilindustrie für den Bau von Brems-, Steuerungs- und Sicherheitssystemen. Bergi-Plast beschäftigt insgesamt 125 Mitarbeiter. Aktuell schreibt die Firma Stellen in der Produktion aus und sucht Lehrlinge. "Wir entwickeln uns stetig weiter", sagt Bernstein. Sachsen Große immowelt-Studie: Money, Money! So viel müssen die Sachsen fürs Wohnen berappen Er erinnert daran: Die Erfolgsgeschichte des Betriebes begann vor über 100 Jahren. Damals verdienten zeitweise bis zu 250 Angestellte ihre Brötchen mit der Produktion von Knöpfen, Reißverschlüssen und Schmuckwaren.

