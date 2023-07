Verschwundene Dörfer Sachsens: Besonders viele in den letzten 100 Jahren

Lausitz - Im Laufe der Zeit verschwanden immer wieder Ortschaften von der sächsischen Landkarte . Insbesondere im letzten Jahrhundert mussten viele Dörfer weichen - dem Mauerbau, der Anlage von Stauseen, vor allem aber fielen mehr als 100 Ortschaften bzw. Ortsteile dem Braunkohlebergbau in Sachsen zum Opfer.

Ein Haus am Abgrund: So nah fraß sich der Tagebau Welzow an das Gut Geisendorf heran. Inzwischen ist der Krater gefüllt, die Fläche renaturiert. © Jürgen Matschie

Die Heimat Tausender Menschen ging damit unwiederbringlich verloren. Fotograf Jürgen Matschie (70) hat den Heimat-Verlust im Lausitzer Revier in den letzten 38 Jahren mit seiner Kamera festgehalten.

"Der Widerspruch, dass die Menschen in der Kohleindustrie arbeiten und sich damit gleichzeitig irgendwann ihrer Lebensgrundlage berauben, hat mich fasziniert", erzählt Matschie, der selbst in einem kleinen Dorf namens Spreewiese, etwa 15 Kilometer nördlich von Bautzen, aufgewachsen ist - und damit auch mit der Kohle. Mit neun Jahren stand er zum ersten Mal an einem Grubenrand. Ein Schulausflug. Und ein prägendes Erlebnis.

Nach einer Lehre als Werkzeugmacher und einem Ingenieurstudium bekam er 1985 dann die Gelegenheit, als Fotograf erstmals einen Tagebau zu besuchen. "Das Gigantische, wenn man vor den Maschinen steht, und die Weite des Tagebaus haben mich schon beeindruckt", erinnert er sich und fährt fort: "Man hat aber natürlich auch die Verwüstung gesehen und das Dilemma, dass so viel Land in Anspruch genommen wird für das Flackern eines Lichtes in der Wohnung".

Ab diesem Zeitpunkt wurde die Kohle sein steter Begleiter. "Mich haben die Leute interessiert, wie sie auf dem Dorf mit der Kohle leben und wie sich die Dörfer verändern", schildert der Bautzner.