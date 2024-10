Vom Zoodirektor zu einem der renommiertesten Tierfilmer

Axel Gebauer wurde vom Zoodirektor in Görlitz zum preisgekrönten Filmemacher. Besonders die Natur in der Oberlausitz hat es ihm angetan.

Von Jan Berger

Sachsen - Was treiben unsere heimischen Wildtiere eigentlich, wenn sie sich mal völlig unbeobachtet fühlen? In einem weltweit wohl einmaligen Projekt hat der sächsische Filmemacher Axel Gebauer über Jahre hinweg 150 versteckte Kameras in der Oberlausitzer Heide-, Teich- und Tagebaufolgelandschaft platziert. Es entstanden tausende spektakuläre Aufnahmen, die man so noch nie gesehen hat und die in der Tierfilm-Branche eine kleine Revolution auslösen können.

Sein Beobachtungsgebiet findet Axel Gebauer direkt vor seiner Haustür. Nicht selten begleitet ihn Hund Akki bei seinen Streifzügen. © Axel Gebauer/kairospress/Ludwig Nikulski Bei dem in dieser Woche vergebenen "Naturfilm-Oscar" war Gebauers Film in der Premium-Kategorie unter den vier Nominierten. Auf einen Hügel, den junge Uhus für erste Flugübungen nutzen, hat sich ein frecher Wolf gestellt und genießt den Fernblick. Er ahnt nicht, dass von hinten lautlos ein großer Muttervogel herangleitet und ihm gleich einen Schlag auf den Hinterkopf setzen wird. Während Isegrim den Hang hinunterpurzelt, flattert die Beschützerin davon. Wäre ein Kameramann vor Ort gewesen, hätte sich diese Begebenheit vielleicht nicht ereignet. Sachsen Denkmal-Retter aus Sachsen: Ziegelei beliefert halb Europa! Als studierter Verhaltensbiologe hat Axel Gebauer ein Gespür dafür, an welchen Orten man die getarnten Kameras versteckt: Etwa die schmale Stelle, an welcher die Tiere den mit Wasser gefüllten Graben überqueren. Oder am Tümpel für ein genüssliches Schlammbad. Die eingesäumte Heide, welche Rothirsch-Mütter als Kinderspielplatz auserkoren haben. Gebauer: "Auch Revierförster und Jäger gaben mir Tipps zu Lieblingsorten einzelner Arten."

Zwei Wolfswelpen warten geduldig, bis ihre Mutter etwas Leckeres erjagt hat. © Axel Gebauer/kairospress/Ludwig Nikulski

Mehr als 8000 Tier- und Pflanzenarten im "Land der Tausend Teiche"

Manchmal muss die Kamera gar nicht versteckt sein, um neugierige Tierkinder vor die Linse zu bekommen. © Axel Gebauer (8)/kairospress/Ludwig Nikulski Etwa 50.000 Hektar umfasste sein Beobachtungsgebiet. Die Landschaft wurde vor 400 Jahren durch Teichwirtschaft geprägt und später auf großer Fläche durch den Kohletagebau geschunden und zerstört. Seit über 30 Jahren aber erobert sich die Natur das Gelände mit all ihrer Macht zurück. Die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft wurde 1996 von der UNESCO als Biosphären-Reservat anerkannt. Am Baum vor einem Teich verputzt ein Reiher einen Fisch. Kurz darauf schnuppert ein Marderhund über diese Stelle. Wenig später folgen ein Wildschwein, ein Fuchs, ein Otter. Der Regisseur verrät, dass die Aufnahmen an verschiedenen Tagen entstanden. Doch so lässt sich die Dichte und das Nebeneinander so vieler Arten, wie man sie nur in wenigen Schutzgebieten findet, erahnen. Im "Land der Tausend Teiche" gibt es Nachweise von über 8000 Tier- und Pflanzenarten, mehr als 800 davon stehen auf der sächsischen Roten Liste. Sachsen Immer mehr Orte in Sachsen leisten sich Manager fürs Klima: Was machen die eigentlich? Die versteckten Kameras sind mit Bewegungs- und Wärmesensoren ausgestattet. Nähert sich ein Tier, wird gefilmt - soweit die Theorie. Denn oft löst auch vom Wind bewegte Vegetation die Aufnahme aus. Etwa alle acht Wochen tauschten Gebauer und seine Mitarbeiter die Akkus und die Speicherkarten aus. Darauf viel Unbrauchbares, aber auch so manche Perle.

Wasser, Wald, Heide - und sehr viele Tiere: In der Teichlausitz fand Axel Gebauer bereits dreimal den Deutschen Naturfilmpreis. © Axel Gebauer/kairospress/Ludwig Nikulski

Quietschvergnügt spielen zwei Fischotter miteinander. Gleich kullern sie zum Ufer hinab. © Axel Gebauer/kairospress/Ludwig Nikulski

Axel Gebauer machte ab 2011 sein Hobby zum Beruf

Die Kinderstube der Wildschweine: Ein nach Mensch riechender Kameramann würde bei dieser Nähe wohl von den Bachen attackiert werden. © Axel Gebauer/kairospress/Ludwig Nikulski Ein Platzhirsch entdeckt in einem Tümpel sein Spiegelbild, senkt sein Geweih und scheint mit dem vermeintlichen Rivalen kämpfen zu wollen. In einer anderen Suhle tobt das Rotwild ausgelassen wie Kinder im Freibad herum. Zwei Fischotter kullern am Ufer spielerisch vergnügt den Hang hinunter. Bereits mit zwölf wusste der in Döbeln geborene Axel, dass er einmal Zoodirektor werden möchte. Ab 1985 übernahm er den Tierpark Görlitz und gestaltete ihn nach der Wende zu einem der schönsten kleinen Zoos in Deutschland um. Ab 2011 aber machte er sein Hobby zum Beruf. Als Tierfilmer drehte er im Kaukasus, im Himalaya oder in Arizona. Und immer wieder in seiner Wahlheimat, der Lausitz. Für "Wildes Deutschland - Die Lausitz" hielt er 2013 erstmals den Deutschen Naturfilmpreis für den "Besten Film" in der Hand. Den erhielt er auch 2021 für "Das geheime Leben der Rothirsche". Bei diesem Projekt wurde die Idee mit den versteckten Kameras geboren, welche in den Zweiteiler "Die geheime Welt der Tiere" mündete. Für den Teil "Zwischen Wasser und Wald" erhielt er vor wenigen Tagen erneut den Naturfilmpreis, der Teil "Unter Wölfen" räumte im September beim internationalen Green-Screen-Festival den Hauptreis ab.

Ausgelassen tollt das Rotwild in einem Tümpel mit schlammigen Wasser herum - wie Kinder im Freibad. © Axel Gebauer/kairospress/Ludwig Nikulski

Filmemacher Axel Gebauer hat bereits das nächste Projekt im Visier