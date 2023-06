Von der Kanüle bis zur Kaffeemaschine: Sachsen verschenkt Inventar seiner Impfzentren

Siebeneinhalb Millionen Einzelartikel, hat der MDR herausgefunden, haben sich in den Depots angesammelt, darunter viele Laptops, aber auch "Millionen von Kanülen im Wert von wenigen Cent pro Stück und Einmal-Spritzen sowie Blutzuckermessgeräte, Tupfer und Wundpflaster."

Die Schätze befinden sich "in einem dafür angemieteten Lager beim DRK Landesverband", so eine Sprecherin von Gesundheitsministerin Petra Köpping (65, SPD). Dort soll nun alles raus. Laut einem Rundschreiben des Ministeriums an sächsische Behörden soll das Inventar nun "kostenfrei zur weiteren Nutzung" abgegeben werden. Der Anschaffungswert betrug mal 1,6 Millionen Euro, inzwischen dürften das deutlich weniger wert sein.

Die Laptops sind übrigens schon weg - sie gingen laut Ministerium an die Medienzentren von Schulen.

Ebenfalls nicht mehr im Angebot: 5,6 Millionen Schutzmasken, 590.000 Schutzkittel und 214.000 Impfdosen. Sie wurden nach Ablauf der Haltbarkeit bereits vernichtet ...