18.03.2024 07:15 Von Drogenbaron bis Knochengerüst: Meißens erstaunliche Porzellan-Kunst

"Knochen, Holz und Weißes Gold" - so ungewöhnlich der Titel der Ausstellung, so ungewöhnlich die Objekte. Eine Schau ist nun in der Manufaktur Meissen zu sehen.

Von Katrin Koch

Meißen - "Knochen, Holz und Weißes Gold" - so ungewöhnlich der Titel der Ausstellung, so ungewöhnlich die Objekte. Die Meissen Porzellan Stiftung zeigt bis 20. Oktober in der Manufaktur Meissen Porzellankunst von Helena Sekot (27), Philsoo Heo (31) und David Torres (34). Die Drogenbaron-Büste stammt von Künstler David Torres. © Holm Helis Alle drei Künstler sind Preisträger des Richard Bampi Preises, der seit 1969 an hochbegabte Keramiker vergeben wird. Die Schau zeigt ihre drei außergewöhnlichsten Kunstwerke. Weißes Gold: In Deutschland steht es für Porzellan, in der Heimat des Kolumbianers David Torres für Kokain. Seine Büste "Me White Gold" zeigt das Stereotyp eines Drogen-Barons voller Statussymbole. Ringe, Goldketten, Goldzähne, Luxus-Klamotten. Auf dem Rücken seiner Figur kreuzen sich Revolver über der "Maria der Wunder", die als Schutzheilige von Auftragskillern angebetet wird. Sachsen Großes Sachsen-Quiz: Gewinne Karten für dieses Museum! Knochen: An ein Skelett im Naturkundemuseum erinnert die Arbeit der Linzer Studentin Helena Sekot. Als Knochen hat sie Meissen-Formen von Tassen oder Vasen auseinandergebrochen und auf schwarzem Grund zum weißen Knochengerüst eines Fabeltieres neu arrangiert. Das Kunstwerk von Helena Sekot symbolisiert das Skelett eines Fabeltiers. © Holm Helis Die Ausstellungs- und Verkaufsräume sind immer einen Besuch wert. © Holm Helis Die Künstler David Torres (34, v.l.n.r.), Helena Sekot (27) und Philsoo Heo (31) in der neuen Ausstellung "Knochen, Holz & Weißes Gold". © Holm Helis Rund 40 Objekte ausgestellt Sieht aus wie Holz, ist aber Porzellan - geschaffen von Künstler Philsoo Heo. © Holm Helis In der Manufaktur sind 40 Kunstobjekte aus Meissener Porzellan zu sehen. © Holm Helis Holz: Von den Fasern und der Wuchsrichtung des Holzes ließ sich der Koreaner Philsoo Heo inspirieren. Doch was wie angestrichenes Holz aussieht, ist Porzellan. Und längst nicht so schwer, wie es wirkt. Das Objekt ist hohl und mit Rissen überzogen, die bewusst beim Brennen zugelassen wurden. Die Ausstellung zeigt insgesamt rund 40 Objekte und ist täglich (10-17 Uhr) geöffnet. Sachsen Gesundheitsämter laden zum Lach-Yoga, in Teddyklinik und lassen Mägen betreten Ihr Besuch ist im Eintritt in die Erlebniswelt Haus Meissen (14 Euro) enthalten.

Titelfoto: Holm Helis