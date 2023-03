Von hier kommt das Chemnitzer Trinkwasser: 300 Jahre alter Teich wird hochwassersicher gemacht

Großhartmannsdorf - Der Obersaidaer Teich bei Großhartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen ) wird hochwasser- und zukunftssicher umgestaltet. Am Montag beginnt der nächste Bauabschnitt.

Der Obersaidaer Teich dient als Vorspeise der Trinkwassertalsperre Saidenbach, die auch Chemnitz mit Trinkwasser versorgt. (Archivbild) © Ralph Kunz

Wie die Landestalsperrenverwaltung mitteilte, soll bis Oktober ein Ersatzneubau der Hochwasserentlastungsanlage entstehen. Es ist der letzte Bauabschnitt an der Revierwasserlaufanstalt am Obersaidaer Teich. Für die Sanierung sind insgesamt 1,9 Millionen Euro geplant, die vom Freistaat kommen.

"Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in vier Bauabschnitte, wovon drei bereits fertiggestellt werden konnten", so ein Sprecher der Landestalsperrenverwaltung (LTV). Nach der Fertigstellung ist der Wiedereinstau an dem Teich geplant.

Mit der Sanierung des Teiches soll die Hochwassersicherheit der Trinkwassertalsperre nach heutigen technischen Vorschriften hergestellt werden.

"Seit dem Bau der Stauanlage vor fast 300 Jahren haben sich sowohl die Hydrologie als auch die Bemessungsansätze verändert. Die Überflutungssicherheit des Obersaidaer Teiches wird nun auf der Grundlage aktueller Daten und Berechnungen baulich angepasst", teilte die LTV mit.