Vor 50 Jahren wurde dieser Silberstollen wieder freigelegt

Jörgen Schütze (75) zeigt Besuchern seit 50 Jahren die geretteten Bergwerks-Anlagen von Oberschöna. © Detlev Müller

Zwei Jahre lang förderten sie mit einfachsten Mitteln Schutt zutage. Anfang Juli wird die ungewöhnliche Rettung des Technischen Denkmals gewürdigt.



Jörgen Schütze (75) begleitete die Freilegung des "Unverhofft Segen Gottes Erbstolln" als junger Bergvermesser.

Er erforschte die Historie der Grube und zeigt Besuchern seit 1974, was in Oberschöna (Landkreis Mittelsachsen) unter der Erdoberfläche schlummert: ein 13 Meter hohes und 2,5 Meter breites Gewölbe, in dem im 18. Jahrhundert ein riesiges Wasserrad betrieben wurde, das die Pumpen in 70 Metern Tiefe in Gang hielt.

Jörgen Schütze: "Es ist eine der wenigen Radstuben, die sich direkt unter der Grasnarbe befinden. Dadurch konnte sie nicht wie andere direkt ins Gebirge geschlagen werden, sondern ist mit Gneis gemauert."