Waldbrand in Ostsachsen, Stunden später steht Bauwagen in Flammen: Polizei ermittelt!

Lauta (Landkreis Bautzen)- Erst stand ein Waldstück in Flammen, Stunden später ein Bauwagen: In Ostsachsen wurde die Kleinstadt Lauta (westlich von Hoyerswerda) am Donnerstag gleich von zwei Bränden heimgesucht. Ob sie etwas miteinander zu tun haben, ist unklar. Fakt ist: In beiden Fällen ermittelt die Polizeidirektion Görlitz wegen möglicher Brandstiftung.

Am Mittag konnten die Feuerwehrleute einen Waldbrand nahe der Lausitzer Straße in Lauta löschen. © xcitepress/brl

In den Mittagsstunden war ein Waldstück am Schleichgraben nahe der Lausitzer Straße in Brand geraten.

Betroffen war eine Fläche von rund 250 Quadratmetern, wie die Polizeidirektion Görlitz am Abend gegenüber TAG24 mitteilte.

Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte der Brand binnen einer Stunde gelöscht werden. Da es bereits am Vortag zu einem Feuer in dem Waldstück gekommen war, wird nun wegen möglicher Brandstiftung ermittelt, wie die Polizei am Abend bestätigte.

Dann passierte es: Nur kurz nach dem Waldbrand stand am Nachmittag ein Bauwagen an der drei Kilometer entfernten Weinbergstraße in Flammen.