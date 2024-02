Warnstreik im ÖPNV: Viele Ausfälle auch in Leipzig erwartet

Leipzig - Die Leipziger müssen sich am Freitag auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Am Freitag stehen die Straßenbahnen in Leipzig still. © Jan Woitas/dpa

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) stellen sich auf erhebliche Einschränkungen ein.



"Wir rechnen mit allem und sind auf alles vorbereitet", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Wie viele Mitarbeiter sich tatsächlich an dem Warnstreik beteiligen, werde erst am Freitagmorgen klar sein.

Einige Busse würden über Subunternehmer betrieben. Auch eine Buslinie zwischen Merseburg und Leipzig wird laut dem Sprecher mit einem eingeschränkten Angebot unterwegs sein. Nicht betroffen vom Warnstreik seien die S-Bahnen.

Generell sollte sich aber alle Fahrgäste rechtzeitig über ihre Verbindungen informieren.

Neben Leipzig sind auch die kommunalen Verkehrsunternehmen in Chemnitz, Dresden und Zwickau betroffen.

"Wir gehen von einer sehr großen Beteiligung aus", sagte der Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt am Donnerstag. Es werde überall erhebliche Störungen geben.