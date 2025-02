Warnstreiks! Verspätete Post in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen?

Leipzig - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post setzt die Gewerkschaft ver.di auch in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen auf Warnstreiks .

Wer am Mittwoch Post erwartet, könnte sich etwas in Geduld üben müssen – möglicherweise kommt es erst am Folgetag an. Grund dafür sind Arbeitsniederlegungen. (Archivbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Beschäftigten aus Verteil- und Zustellzentren würden zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, teilte der ver.di-Landesbezirk mit.

Betroffen sind demnach die Zentren in Dresden, Ottendorf-Okrilla, Zwickau und Leipzig (Sachsen), Magdeburg, Halle und Osterweddingen (Sachsen-Anhalt) sowie Erfurt, Erfurt-Nohra und Suhl (Thüringen).

Auch in anderen Bundesländern sind die Beschäftigten zu Warnstreiks in Briefzentren aufgerufen. Zudem werden bundesweit alle Paketzentren in den Spät- und Nachtschichten bis Mittwochmorgen bestreikt, wie ver.di zuvor mitteilte. Ein Firmensprecher sagte, die Auswirkungen für die Kunden seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar.

Ver.di fordert sieben Prozent höhere Entgelte in einem nur 12 Monate laufenden Tarifvertrag, der für rund 170.000 Briefträger, Paketboten und andere Logistik-Mitarbeiter gelten würde. Die Post, die zu DHL gehört, bietet in einem 27 Monate laufenden Vertrag eine Anhebung um zunächst 1,8 Prozent und später um weitere 2,0 Prozent.