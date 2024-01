Umweltminister Günther schlägt Alarm: Sachsens Wasserversorgung ist bedroht!

Dresden/Eibenstock - Wasser wird immer knapper. Damit es in Sachsen in den nächsten zehn Jahren nicht ausgeht, sind laut Umweltministerium Investitionen von rund 1,6 Mrd. Euro erforderlich. In welchen Bereichen etwas passieren muss, hat die Staatsregierung am Dienstag auf der auswärtigen Kabinettssitzung im erzgebirgischen Eibenstock festgelegt. Das Wichtigste: