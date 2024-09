09.09.2024 07:03 Wau! Freibadsaison in Sachsen lief tierisch gut

Die Freibadsaison ging am Sonntag in vielen Kommunen zu Ende. Die Betreiber zeigten sich zufrieden. Zum Abschluss durften in Riesa noch mal die Hunde ran.

Dresden/Riesa - Die Freibadsaison ging am Sonntag in vielen Kommunen zu Ende. Die Betreiber zeigten sich zufrieden. Zum Abschluss durften in Riesa noch mal die Hunde ran.

Im Freibad Riesa durften zum Saison-Abschluss nochmal Zweibeiner mit ihren Vierbeinern ran. © Christian Juppe Durchwachsener Start, dann aber viele Sonnentage: Die Sachsen sind in diesem Jahr in die Freibäder geströmt wie selten zuvor. Bis Anfang September erfüllten rund 325.000 Gäste die neun Dresdner Freibäder mit Leben. "Damit liegen wir 20 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraumes und haben auch schon unser Saisonziel von 310.000 Besuchern übertroffen", sagte Lars Kühl (49) von der Dresdner Bäder GmbH. "Dies ist umso bemerkenswerter, da der Saisonstart im Mai und Juni mit dem sehr wechselhaften, wenig sommerlichen Wetter vermiest war." Auch in Leipzig wurde die Erwartung übertroffen, in Chemnitz fiel die Besucherresonanz zufriedenstellend aus.

Spritz, platsch, nass: Hundebadetag ist in Riesa nur einmal im Jahr. © Christian Juppe Am ersten Hundebadetag im Freibad Riesa durften Hundehalter ihre Vierbeiner im chlorfreien Becken planschen lassen. Dazu gab es Unterwasser-Fotoshootings und auch die Polizeihundestaffel zeigte ihr Können.

Titelfoto: Christian Juppe