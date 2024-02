Wegen Aschenbrödel-Ausstellung: Erbe verklagt Freistaat Sachsen

Die Ausstellung zeigt Bilder der verstorbenen Aschenbrödel-Hauptdarstellerin Libuše Šafránková (†68). © Sylvio Dittrich

Hintergrund ist die vor drei Monaten eröffnete Ausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg.



Laut übereinstimmenden Medienberichten beanstandet Abrhám Jr. die Nutzung von Fotos seiner verstorbenen Mutter Libuše Šafránková (†68) im Rahmen einer Sonderschau, die sich dem Leben der tschechischen Schauspielerin widmet.

Gegenüber der "Sächsischen Zeitung" teilte der Anwalt des 46-Jährigen mit: "Schloss Moritzburg hat sich entschlossen, die Sonderausstellung ohne jegliche Absprache mit Herrn Abrhám auszurichten, auf den die Persönlichkeitsrechte seiner Mutter nach deren Tod übergegangen sind."



Sein Mandant hätte nicht in die Verwendung des Bildnisses seiner Mutter in einer Ausstellung und insbesondere in den Verkauf eingewilligt.