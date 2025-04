Wegen riesiger Nachfrage nach Oldtimer-Touren: Verstärkung für den kultigen Ikarus-Bus

Beteiligt an dem Gemeinschaftsprojekt sind das Schloss Augustusburg, das Deutsche Enduro Museum in Zschopau, das Museum für Sächsische Fahrzeuge in Chemnitz sowie Schloss Wildeck.

Mit einem Ikarus-Bus und der Beteiligung von vier regionalen Museen ging das Projekt erfolgreich an den Start. Ab Mai geht die beliebte Tour in die nächste Runde. Auch der Bus bekommt Verstärkung.

Busfahrer Heiko Blechle (59) am Steuer des altehrwürdigen DDR-Busses. © Ralph Kunz

Im vergangenen Jahr ging es mit dem Ikarus 55.51 von 1962 auf Tour. In diesem Jahr kommt ein weiteres Schmuckstück aus DDR-Zeiten hinzu: der IFA H6B-L von 1955 - inklusive originalem Personenanhänger.

Das Besondere: Der Bus wurde einst in Werdau und Ammendorf gebaut und war als Linienfahrzeug in der Region unterwegs - natürlich noch ganz ohne Servolenkung. "Das merkt man beim Fahren deutlich", lacht Busfahrer Heiko Plechle (59).

Die rundum nostalgische Tour startet am Deutschen Enduro Museum in Zschopau, führt über Chemnitz nach Augustusburg und endet schließlich wieder in Zschopau am Schloss Wildeck.

Erster Termin ist der 18. Mai - bereits restlos ausgebucht. Weitere Fahrten sind am 15. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September und 5. Oktober geplant. Alle weiteren Informationen findet Ihr unter: www.augustusburg-schloss.de/bikerticket.