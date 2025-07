So viele Singles leben in Sachsen - und es werden immer mehr!

Leipzig - Die Anzahl der alleinstehenden Frauen und Männer in Sachsen ist im Jahr 2024 weiter gestiegen. Nach Daten des Statistischen Landesamtes lebten im vergangenen Jahr rund 950.000 Alleinstehende in Sachsen.

Alles in Kürze

In Sachsen leben mehr Singles als noch vor 20 Jahren. (Symbolbild) © Elisa Schu/dpa

2003 waren es noch etwa 804.000 Menschen ohne Ehe- oder Lebenspartner gewesen.

Im gleichen Zeitraum sank die Bevölkerungszahl von 4,3 Millionen (2003) auf rund 4 Millionen (2024). Das heißt, dass der Anteil der Alleinstehenden an der Gesamtbevölkerung zunimmt.

Wer nicht auf Dating-Plattformen wie Tinder, Bumble und Co. setzen möchte, der findet Offline-Alternativen.

In Rossau im Landkreis Mittelsachsen werden etwa Alpakawanderungen für Singles angeboten. Wen es weniger in die Natur zieht, der kann beim Barhopping für Singles in mehreren sächsischen Städten die große Liebe finden.



Deutschlandweit beliebt ist zudem das Live-Dating auf der Bühne. Singles werden hier von ihren besten Freunden in einem Vortrag präsentiert. Oft begleitet von einer PowerPoint-Präsentation erfährt das Publikum allerlei private Details über den angepriesenen Single.

Bisher werden die Veranstaltungen vor allem in deutschen Großstädten wie Köln oder Berlin angeboten, im Spätsommer kommt mit der Veranstaltungsreihe "Kennt ihr schon...?" der Dating-Trend auch nach Sachsen.